Cestni alarm: Zastoji na več odsekih avtocest

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra nastajajo zastoji. Zaradi gorečega vozila sta zaprta počasni pas in vozni pas. Pet kilometrov in pol je že dolg zastoj med počivališčem Studenec in Ravbarkomando proti Ljubljani, navaja Prometno-informacijski center za državne ceste.