»Pogosto nas poiščejo, ko njihovi raziskovalci po nekajletnem delu ostanejo v slepi ulici,« pripoveduje Štefan Fujs, direktor ljubljanskega podjetja Acies Bio, nišnega podjetja s področja biotehnologije. Podjetje so kolegi kmalu po doktoratu ustanovili leta 2006, ko je gospodarska kriza že začela kazati zobe. Njihova energija, vizija in dosežki so jim že kmalu prinesli naziv slovenski startup leta, ki ga podeljujejo na konferenci Podim.

Njihova želja je bila razvijati učinkovine za farmacevtsko industrijo, da pa so imeli dovolj denarja za lastne raziskave in razvoj, so ves čas razvijali tudi rešitve na področju mikrobne biotehnologije za druga podjetja. Tako še zdaj razvijajo nove procese za biotehnološko proizvodnjo raznih molekul za farmacevtsko, agroživilsko, kemično in druge industrije.

Na Nizozemskem je Acies Bio s pomočjo evropskih skladov tveganega kapitala ustanovil spin-off podjetje TM3 Therapeutics. Podjetje vodi dr. Enej Kuščer , eden od ustanoviteljev in prokurist Acies Bia. Izključna naloga novega podjetja so predklinična in klinična testiranja nove učinkovine, ki so jo odkrili v Acies Biu in ima velik potencial, da v nekaj letih postane novo zdravilo za skupino bolezni, za katero medicina trenutno še nima učinkovitih terapij.

Lastni in pogodbeni razvoj, ključna stebra dela v Acies Biu, izhajata iz ključnih kompetenc podjetja – odličnega poznavanja genetike, metabolnih poti in fiziologije mikroogranizmov. Njihova vizija je ostati močno raziskovalno-razvojno podjetje, ki sicer ne bo postavljalo lastnih proizvodnih zmogljivosti, bo pa pri tem sodelovalo skozi različne oblike partnerstev. Z nemško multinacionalko so ustanovili skupno podjetje (joint venture), ki načrtuje postavitev več tovarn za proizvodnjo vitamina B12 iz odpadne sirotke po postopku, ki ga je razvil in patentiral Acies Bio.

»V vseh letih našega delovanja smo izpeljali prav vse projekte, četudi se je znanstvena ekipa, ko smo pripravljali ponudbo, velikokrat držala za glavo, češ da to ni mogoče. Acies v sodelovanju s korporacijami velikokrat dobi najtežje naloge, ko njihov razvojni oddelek že obupa. Poseben izziv so zrele tehnologije, ki jih dobimo v hišo po tem, ko so jih izboljševali že več let ali desetletij, naročnik pa želi, da še dodatno izboljšamo njihovo ekonomičnost,« pojasni Fujs.

»Iščemo take sodelavce, ki dobro razumejo, da delamo za trg. Potrebujemo raziskovalce s podjetniško žilico, ki jih vznemirja misel, da bo njihov produkt, ki so ga razvili sami, nekoč na trgu, da ga bodo izdelovali v več tisoč tonah,« pravi Fujs. Njihova prednost je prav v tem, da so njihovi majhni timi sposobni opraviti v sorazmerno kratkem času vso pot od odkritja do industrializacije.

V Acies Biu imajo trenutno 37 zaposlenih, do konca leta naj bi jih bilo 40, ekipa pa naj bi se vsaj še nekaj prihodnjih let povečevala za 10 do 20 odstotkov na leto. Zaposlujejo najboljši kader z različnih univerz po svetu, ki pozna najnovejše metode dela, s čimer si zagotavljajo konkurenčno prednost.

Lastne inovativne produkte z visoko dodano vrednostjo, kot so na primer prehranski dodatki, biopesticidi, dodatki za krmo…, bodo lahko v prihodnje pospešeno razvijali tudi zaradi strateškega partnerstva s kitajskim podjetjem Desano, enim vodilnih kitajskih podjetij s področja farmacevtskih učinkovin in prehranskih dopolnil.

Nikoli se ne ustavijo

Podjetje je zelo jasno strukturirano, a hkrati plosko organizirano. Biotehnologija namreč temelji na timskem delu. V Acies Biu imajo matrično vodenje – organizirani so hkrati projektno in oddelčno. V menedžmentu so štirje ljudje (dr. Kuščer, dr. Fujs, dr. Kosec in dr. Kmet), ki drug drugemu pomagajo, si razdelijo naloge in hkrati drug drugega lahko nadomestijo, sposobni so hitro sprejemati odločitve.

»Hitro se premikamo in hočemo tudi v prihodnje zadržati to fleksibilnost. Imamo pet oddelkov s srednjim menedžmentom, ki se tudi vključuje v odločitve in odločitve strokovno podpre. Projekti se nikoli ne ustavijo, predajamo si posle in vse ves čas nemoteno teče. Delamo z mikroorganizmi, živimi organizmi, ki seveda ne poznajo vikendov, praznikov in dopustov. V Acies Biu mora delo teči noč in dan,« poudarja dr. Štefan Fujs.