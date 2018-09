Županja glavnega mesta Portorika Carmen Yulin Cruz je bila danes jasna: »V Portoriku se niste dobro odrezali!«

Orkan, ki je Portoriko razdejal septembra lani, je najprej zahteval manj kot sto žrtev, a je zaradi prepočasne pomoči doslej umrlo že skoraj 3000 Portoričanov. Večina žrtev je umrla zaradi otežene zdravniške oskrbe, do česar je prišlo zaradi izpada elektrike in prekinjenih cestnih povezav. Orkan je povzročil splošno razdejanje in škodo na infrastrukturi v višini 90 milijard ameriških dolarjev.

»Predsednika Trumpa naj bo sram, saj ni nikoli, niti včeraj, izrazil obžalovanja zaradi tega, kar se je zgodilo,« je dejala županja San Juana in Trumpa obtožila, da je Portoričane ubil z zanemarjanjem. Pomoč Trumpove administracije otoku je označila kot »odvratno dejanje zanemarjanja«.

Do Trumpa je bil kritičen tudi guverner Portorika Ricardo Rossello, ker ni zagotovil dodatnih sredstev za zasilna bivališča in čiščenje ruševin. Opozoril je, da "noben odnos med kolonijo in zvezno vlado" ne more biti uspešen, saj Portoričanom niso priznane nekatere neodtujljive pravice, ki jih sicer uživajo prebivalci ameriških zveznih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v torek zagotovil, da je njegova vlada dobro pripravljena na prihod orkana Florence, ki grozi vzhodni obali ZDA, ter izjavil, da je bilo pri pomoči Portoriku po orkanu Maria sicer nekaj težav, ki pa so posledica tega, da je Portoriko otok in da je imel uničeno električno omrežje že pred orkanom.