Potem ko je Arne Tabor sezono odprl odlično z dvema zmagama, je na naslednjih dveh tekmah klonil in padel na sredino. Na vrhu je Ivančna Gorica, ki ji z dvema točkama zaostanka sledita Bled in Zagorje, s tremi pa Grosuplje.

V skupini zahod je novo prepričljivo zmago dosegel Koper, ki je v gosteh ugnal Podgrad s 5:1. Gostitelji so po 10 minutah celo povedli in tako Koprčanom kot prvi v letošnji sezoni zabili gol, nato pa so gostje prestavili v višjo prestavo in do konca obračuna dosegli pet golov.