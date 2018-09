Na občini se ob tem zahvaljujejo okoliškim stanovalcem za razumevanje in strpnost, saj so bili med sanacijo izpostavljeni večjemu hrupu zaradi delovnih strojev in tovornih vozil. »Denar za sanacijo smo že zagotovili v letošnjem občinskem proračunu. Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu znaša slabih 100.000 evrov, skupaj s stroški izdelave projekta pa nekaj manj kot 125.000 evrov,« so še pojasnili na občini. mm