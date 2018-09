Šele takrat sta oba izvedela za pravilo šole, ki jo je tudi ob denarni pomoči zvezne države leta 1971 ustanovil John Butler Book, mož njene upravnice Sue Book, sicer pridigar, da poleg obveznega krila za dekleta in dolgih hlač za fante od slednjih zahteva tudi klasično pričesko z lasmi nad ušesi in nad srajčnim ovratnikom. Kot je zdaj že v navadi, je prepir v pisarni upravnice s čakajočim sinom pred vrati Clinton Stanley posnel in objavil na Facebooku z zaključkom, da če takšno delovanje šole ni diskriminacija, tedaj ne ve, kaj predsodki sploh so. Številni so pomislili, da gre celo za rasno diskriminacijo, ker sta Clintona temnopolta, a so v šoli z ducatom učiteljev in 48 učenci, med katerimi so belci v manjšini, to zlahka zavrnili. A je to njenega naenkrat slabega slovesa ni odrešilo. Ker zdaj Google izbrska vse, so kritiki hitro ugotovili, da je John Butler Book že pred leti v časniku Orlando Sentinel zapisal, da si »prizadeva osrednjo Florido rešiti usode (biblijske) Sodome, tako znotraj kot zunaj šole«, ter da je v neki televizijski pridigi spomnil na dneve, ko so bile ženske v krilih, ker »še niso poslušale modnih oblikovalcev – med katerimi so mnogi homoseksualci – in začele nositi hlač«. Posledično je zaokrožila peticija, ki od šolskih oblasti zahteva, da šoli odrečejo denar iz žepa davkoplačevalcev, ki ga prejema ob šolninah, če ne bo spremenila svojega pol stoletja starega določila o pričeskah.