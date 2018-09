V Kranju lahko v teh dneh pijete kavico za 2 evra in več. Takšne so te dni cene kavnih napitkov v lokalu ob otroškem igrišču Gibi gib ob plavalnem športnem centru, kjer poteka evropsko prvenstvo veteranov v vaterpolu. Prav ta športna prireditev je tudi kriva za podražitev, česar v gostinskem lokalu niti ne skrivajo. Obvestilo, da so cene v času prireditve dvignili, čaka goste na mizi, s pojasnilom, da gre razlika do redne cene organizatorju prireditve. Za kavico z malo mleka (popularni »makjato«) je v času dogajanja na kranjskem bazenu treba plačati 1,80 evra ob samopostrežbi, za malo bolj zahtevno kavno radost pa več kot 2 evra. Višje cene pa ne pomenijo tudi boljše postrežbe, saj si morate kavo, ki jo natočijo v papirnat lonček, k mizi prinesti sami.

Evropsko prvenstvo veteranov, na katerem nastopajo vaterpolisti iz več kot 40 držav, organizira Plavalna zveza Slovenije, ki pa je izvedbo prepustila gorenjskemu podjetju SI šport, ki ga vodi Borut Farčnik. Tekmovanja potekajo tudi na Bledu in Jesenicah.