Pogačarjeva je v kalifornijskem Palm Springsu, kjer so temperature v puščavi narasle tudi do 44 stopinj Celzija, zasedla 82. mesto med 339 igralkami iz celega sveta. Vsak dan je igrala bolje (77-72-74-70) in si tako zagotovila mesto v drugem krogu kvalifikacij, ki bo sredi oktobra na Floridi.

»Šele zadnji dan kvalifikacij sem zadela več putov, prejšnje dneve pa je šla žogica večkrat po robu luknje. Tako blizu so bile, da me je celo ena od sotekmovalk spodbujala naj ne obupam in da bodo žogice slej ko prej končale v luknji. Srečna sem, da se je to zgodilo zadnji dan, ko sem naredila pet birdijev.«

Dobre igre je Pogačarjeva pokazala tudi nekaj tednov prej v kvalifikacijah za ženski "major" oziroma odprto prvenstvo Velike Britanije. Med 126 igralkami, ki so se potegovale za petindvajset prostih mest, je premierni nastop za slovenski golf na največjih poklicnih turnirjih zgrešila za vsega en udarec.