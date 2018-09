Požar je izbruhnil v nedeljo zvečer, ko je bil muzej za obiskovalce že zaprt. Požar se je razširil in tako začel uničevati več kot dvajset milijonov zgodovinskih umetnin hranjenih v muzeju. »To je bil največji narodni zgodovinski muzej v Latinski Ameriki. Imeli smo neprecenljivo zbirko predmetov starih več kot sto let«, je dejala Cristiana Serejo, ena izmed podpredsednic muzej, navaja Guardian.

Na požar se je odzval tudi brazilski predsednik Michel Temer, ki je na svojem twitter profilu zapisal, da je to neprecenljiva izguba za vse muzeje v državi in vse Brazilce. Izgubili smo dvesto let dela, raziskovanja in odkritij.