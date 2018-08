Nogometna Evropa dveh hitrosti

Pred begunsko krizo in kontroverznimi nastopi Donalda Trumpa v zvezi s carinami na evropske izdelke je bila ena od pomembnih tem v Evropski uniji Evropa dveh hitrosti. Ena hitrost za bogatejše, večje, praviloma bolj zahodne države, druga hitrost za revnejše države z vzhoda. Med hitrejšimi se je omenjalo Nemčijo, Francijo, Italijo in Španijo ter priključene države Beneluksa, med počasnejšimi Romunijo, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Slovaško, baltske države… In če smo odkriti, bi med počasnejše uvrstili tudi Slovenijo, čeprav so nas tolažili, da Slovenija ni povsem v tej počasni skupini, ker je v schengenskem sistemu in ker ima kot denarno enoto uveljavljen evro.