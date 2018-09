Po štirih krogih v 2. slovenski nogometni ligi so pri vrhu pričakovane ekipe. Nafta in Bravo do sedaj še nista oddala nobene točke, medtem ko je na tretjem mestu Drava z devetimi. Če ne bo večjih presenečenj, se bodo omenjena moštva na koncu borila za vrh in vstop v prvoligaško druščino. V 5. krogu bo derbi v Lendavi, kjer se bosta pomerili Nafta in Drava.

Za rahlega favorita obračuna veljajo gostitelji, saj igrajo pred svojimi navijači, ob tem pa imajo še vedno popoln izkupiček. Drava si je spodrsljaj privoščila v 4. krogu, ko jo je na Ptuju presenetil Dob, ki je sicer z osmimi točkami trenutno na visokem četrtem mestu. Trener Simon Sešlar je bil po porazu razočaran, od svojih igralcev pa bo proti Nafti zahteval reakcijo.

Vodilni Bravo je med tednom na prestavljeni tekmi 4. kroga s kar 6:0 odpravil Bilje, tokrat pa gostuje pri Rogaški, ki je po zmagah v prvih dveh krogih doživela hladna tuša, saj je najprej klonila proti Dravi s kar 7:1, nato pa remizirala z Ankaranom (1:1). Trener Ljubljančanov Dejan Grabić je z začetkom sezone razumljivo zadovoljen, a hkrati sporoča: »Niti približno ne delujemo tako, kot pričakujem.«

2. SNL, pari 5. kroga, danes ob 16.30: Brežice – Sežana, Rogaška – Bravo, Dob – Ankaran, Ilirija – Brda, Radomlje – Dekani, ob 20.30: Nafta – Drava, nedelja ob 16.30: Krka – Beltinci, Bilje – Fužinar.