»Še vedno upam, da bom premagal težave in nekaj dosegel. Veselim se izziva, vem, da sem še vedno sposoben igrati košarko in pomagati ekipi z meti za tri točke in v obrambi,« je povedal dvakratni zmagovalec lige NBA za spletno stran Yahoo Sports. »Če se do februarja ne bo nič zgodilo, nisem neumen,« je dodal.

Po 9. februarju 2016 se zaradi motenj v krvnem obtoku 34-letni košarkar ni več pojavil na igrišču.

Miami, kjer je igral po letu 2010, je z njim prekinil pogodbo, za kar bo Boshu v dveh letih izplačal okoli 44,6 milijonov evrov.

Se je pa Bosh v intervjuju pošalil, da bi se lahko pridružil Los Angeles Lakersem, kjer igra njegov nekdanji soigralec pri Miamiju LeBron James. »To bi bil šov Lakersov in šov starcev,« je pojasnil.