Nevzdržnost območja evra

Strukturne napake stavbe se ne morejo rešiti z dodajanjem nadstropij. Če evro ne deluje, rešitev ne more biti evropska država. Pravljici o lenih južnoevropskih državah, ki živijo na plečih delavcev severnoevropskih držav, ne verjame več nihče. To je kvečjemu populizem, čeprav ga širi zmerna stranka nemške kanclerke. Če že, velja nasprotno: Nemčija je država, ki se je najbolj okoristila z evrom pred krizo. Odločilna je bila kombinacija enotne valute in specifična strategija monetarnega merkantilizma, ki so ga uresničevali Nemci. To je nizka inflacija za uresničevanje razlike v konkurenčnosti cen glede na države, v katere izvaža. Enotna valuta pa je naredila eksplozivno tako strategijo, pri čemer je njen uspeh eden izmed motivov neuravnotežene trgovinske bilance, na kateri temelji kriza. Dobro je poudariti, da kriza ne izhaja iz javnih dolgov, temveč iz neuravnoteženih trgovinskih bilanc evroobmočja.