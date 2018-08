Karlovško cesto in predor pod Gradom so zaradi del ob zaključku elitnega stanovanjskega objekta Luwigana zaprli v petek. Sprva je bila zapora predvidena za tri dni, a je podaljšanju zapore botrovalo slabo vreme. Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol), bo cesta znova prevozna danes po 19. uri.

Dan pozneje bodo odprli še prenovljeno Gosposvetsko cesto in Dalmatinovo ulico. Temeljito obnovo, s katero sta omenjeni prometnici dobili nov, pešcem in kolesarjem precej bolj naklonjen značaj, sta izvajalca KPL in Hidrotehnik začela na začetku aprila. Po prvotnih napovedih bi se morala končati že konec junija, a so nato iz različnih razlogov odprtje večkrat prestavili. Gosposvetsko cesto v novi podobi sicer pešci in kolesarji lahko te dni že uporabljajo.