Čeprav je skvoš v Sloveniji na tekmovalni ravni še vedno precej v povojih, je z 29-letnim Mošnikom v zadnji letih dosegel tudi številne mednarodno priznane dosežke. Velenjčan, ki je z najvišje doseženim 139. mestom na svetu slovenski rekorder po uvrstitvi na jakostni lestvici svetovnega združenja poklicnih igralcev squasha PSA, je tako lani osvojil naslov med člani na prvem prvenstvu Balkana.

Osemkratni slovenski državni prvak se bo v prvem krogu evropskega prvenstva pomeril z aktualnim avstrijskim državnim prvakom Aqeelom Rehmanom, s katerim imata precej dolgo zgodovino. Čeprav je Avstrijec nekoliko višje postavljen, Mošnik obljublja zanimiv boj. »Cilj bo hitro priti do točk in upam, da tudi do zmage,« je dejal pred odhodom v Gradec.

Prvi nosilec v moški konkurenci je Nemec Raphael Kandra, trenutno 22. igralec sveta. Mošnik ocenjuje, da se po igri lahko pomeri tudi z najboljšimi na prvenstvu, glavno vprašanje je glede vzdržljivosti v dolgih dvobojih. Podobno meni tudi selektor državne reprezentance Goran Vučković, ki pravi, da bo prvenstvo dober preizkus njegove pripravljenosti.