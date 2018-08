Skupina je v prvih šestih mesecih leta skoraj podvojila izgubo iz poslovanja. Medtem ko je ta v prvem lanskem polletju znašala 782.317 evrov, se je v letošnji polovici leta ustavila pri 1,411 milijona evrov.

Holdinška družba, ki poleg odvisnih družb Istrabenz Turizem in Zastava Istrabenz Lizing iz Beograda tvori skupino, je v prvi polovici leta zabeležila 92.818 evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Kot so v družbi zapisali v poročilu, prihodki izvirajo iz najemnin za poslovne prostore in so višji od zaradi oddaje v najem še dela nezasedenih poslovnih prostorov v Kopru.

Izguba iz poslovanja se je poglobila z lanskih 432.272 evrov na 583.445 evrov, čista izguba pa je po šestih mesecih leta znašala 1,348 milijona evrov, medtem ko je bila lani nekoliko manjša, in sicer 1,247 milijona evrov.

Finančni dolg družbe Istrabenz je konec junija znašal dobrih 118 milijonov evrov, kar je odstotek več kot lani.

V Istrabenzu so v nerevidiranem poslovnem poročilu še izpostavili, da je družba v obravnavanem obdobju v primerjavi s prvim lanskim polletjem znižala vse stroške poslovanja, razen stroškov intelektualnih storitev, ki so višji za 34 odstotkov. Ti se med drugim nanašajo na stroške storitev finančnih in pravnih svetovalcev v postopku preventivnega prestrukturiranja družbe.