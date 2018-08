Horvat je novinarjem dejal, da se intenzivno pogajajo z bankami o posojilu, s katerim bi do konca tedna zagotovili dve plači delavcem Uljanika. Ni želel odgovoriti na vprašanje, kdaj bodo lahko delavci Uljanika dobili julijsko plačo, zaradi katere so prejšnjo sredo začeli stavko. Je pa dejal, da bodo banke do konca dneva vladi predstavile svoje pogoje za posojilo.

V Uljanik grupi, ki ima v sestavi tudi reško ladjedelnico 3. maj, je zaposlenih približno 4500 ljudi. Za njihove mesečne plače je potrebnih približno 50 milijonov kun (6,75 milijona evrov).

Horvat je potrdil, da hrvaška vlada podpira obstoj ladjedelništva v Pulju in Reki, a je obe ladjedelnici iz sestave skupine Uljanik potrebno prestrukturirati, da bosta trajnostno dobičkonosni. Kot je dejal, so udeleženci današnjega srečanja soglašali, da uspešnega prestrukturiranja ni možno opraviti z obstoječo upravo.

Spomnil je, da rešitev za skupino Uljanik iščejo tudi v pogovorih z Evropsko komisijo, ki naj bi predvidoma septembra sporočila svojo oceno načrta prestrukturiranja obeh ladjedelnic.

Stavkali bodo dokler plača ne bo nakazana

Predstavnik hrvaškega sindikata kovinarjev Đino Šverko je po srečanju v Banskih dvorih dejal, da so s pogovori delno zadovoljni, ker so dobili obljube, da bosta do konca tedna zagotovljeni dve plači. Povedal je, da bodo stavko nadaljevali, dokler delavcem julijskih plač ne bodo tudi nakazali.

Na izide pogovorov je čakalo približno 1000 zaposlenih v Uljaniku, ki so več kot tri ure protestirali pred poslopjem vlade. Protestniki so prispeli v Zagreb organizirano z več avtobusi iz Pulja in z Reke. Z državnimi in sindikalnimi zastavami v rokah so pozivali k odstopu uprave, podobno kot so to počeli prejšnjo teden med stavko v Pulju in na Reki.

Prav tako so nosili številne napise, med njimi Mrtev Uljanik, mrtva Pula, Uljanika ne damo, Nočemo na Irsko in Plenki, reši nas. Mnogi delavci so pred novinarji govorili o težavah, s katerimi se spopadajo zaradi neizplačane plače ter zaradi negotove usode ladjedelnic. Protest so sklenili nezadovoljni, potem ko so jih iz stavkovnega odbora obvestili o poteku današnjih pogajanj z vlado.

Medtem so njihovi kolegi nadaljevali stavko na svojih delovnih mestih v ladjedelnicah v Pulju in na Reki. Zaposleni v puljskem Uljaniku so tudi danes protestno korakali skozi središče mesta. Pridružili so jim se člani njihovih družin, podporo pa so jim izkazovali tudi mimoidoči.