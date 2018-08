In res je Šarec božji dar za politično medijsko sceno. O njem se lahko vsi razpišejo s prikritim cinizmom, kar pomeni, da je preprosta tarča za vse, ki so prepričani, da brez njih Slovenije ne bi bilo na zemljevidu. Posebej se ga da fino uporabiti v tvitih. Po možnosti še v kakšnem tujem jeziku, da svet vidi, kam se država vrti mimo njih. Šarec je tudi koš za smeti. Vanj vsi mečejo svoje domislice, frustracije, zarote in gromovniške napovedi. Huje kot najbolj črne astrološke karte ali magični zvarki. Za medije je Šarec kot naročen. Kot nepopisan list, na katerega analitiki in reporterji stresajo najbolj nemogoče umotvore in tekmujejo v nagradni igri, kdo bo pravilneje napovedal konec njegove koalicije.

To je nasploh slovenska specialiteta. Preden nekdo sploh začne delati, se ga že pokoplje. Se že ugiba, kako dolgo bo zdržal. Kot kakšen star balkanski vic. Ne ugiba se, v kakšnem rekordnem času bo nekdo pretekel razdaljo, ampak o tem, koliko razdalje bo sploh opravil. Kdaj ga bo pobralo. Obenem pa je Šarec dokaz, da je lahko vsak izmed nas predsednik vlade. Skratka, vsak lahko uspe. In to je božje sporočilo. Vsi lahko uspemo. Vsi smo nadsposobni in naddobri. Le v srcu moramo nositi vero.

Marjan Šarec nosi to vero. Brez zadržkov. Prepovedal bi volitve na dan, ko ima kakšen njegov bližnji birmo ali obhajilo. In ker sem prepričan, da verjame tudi v deset božjih zapovedi, mu enako količino zapovedi dajem v domačo uporabo. Brez avtorskih ali božjih pravic.

Prva zapoved: Najprej preštudiraj dobro vse, kar je naredil tvoj predhodnik. Miro Cerar je vzorčni primer, iz katerega se lahko veliko naučiš. Predvsem tisto o prijateljih kot najhujših sovražnikih. In tisto, kako hitro se je spoznal na vse.

Druga zapoved: Preštudiraj vse, kar ti pride pod roko. Za začetek, kako funkcionirajo evropske institucije, kako se kroji politika, kako funkcionira oblast in vsaj nekaj šnelkursov iz ekonomije, sociologije, psihologije in filozofije. Ne pozabi na psihoanalizo, ker imaš okoli sebe in nasproti sebe same paciente. Nekatere klinično potrjene.

Tretja zapoved: Začni s staro mislijo, da veš, da nič ne veš. Priznaj si, da nisi danes nič modrejši, pametnejši in sposobnejši, kot si bil včeraj. Da funkcija, titula in moč ne prinesejo skoka v novo kakovost.

Četrta zapoved: Ne obdaj se takoj s kopico strokovnjakov in svetovalcev. Vedi, da ima vsak od njih svojo agendo. Vedi tudi, da te bodo opravljali za hrbtom in o tebi govorili nič kaj lepe stvari. Tudi ko te bodo hvalili, ko te bodo občudovali, ko ti bodo peli hvalospeve, vedi, da ne mislijo resno. Zanje je to šahovska igra. Prehitevajo te s kombinacijami. In zapustili te bodo takoj, ko boš začel izgubljati.

Peta zapoved: Priznaj si, da nisi na funkciji zato, ker so se tako odločili volilci. Ne dovoli si, da boš naenkrat verjel, da si bil izbran od vseh. Naj te ne zanese samovšečnost ali narcisizem v vode, ko boš verjel, da si izbran zaradi besed, ki si jih prinesel med nas.

Šesta zapoved: Zato ne govori samo zato, ker moraš govoriti. Ne odpiraj ust, če nimaš česa povedati. Ne oglašaj se, če nimaš zadaj sporočila. Ne hodi pred kamere, če nimaš misli, ki jo bodo delili naprej. In ne pošiljaj naokoli selfijev z instagrama.

Sedma zapoved: Ne glej nazaj. Bolj ko boš gledal nazaj, bolj ko se boš ukvarjal s preteklostjo, prej se boš spotaknil. Zato glej naprej in predvsem pod noge. Pasti boš imel nastavljene na vseh koncih.

Osma zapoved: Ne glej anket javnega mnenja. To je bila največja napaka tvojega predhodnika. Hitro te zajame panika, še hitreje začneš govoriti in delati zato, da bi bil všečen javnosti. Odločitve in politika niso posledica javnih mnenj. Ravno obratno. Tudi ko ti bo podpora padla v kelvine, brez panike. Ankete javnega mnenja so čisti fejk njus.

Deveta zapoved: Ne odgovarjaj na vsak butasti tvit. Škoda časa in energije. Ne padi na finto, da se boš z bedaki in destruktivci pogovarjal na njihovi ravni. Zato tudi vsem okoli sebe povej, da ne smejo odpirati in brati forumov, kjer deluje namazan stroj za uničenje vseh drugače mislečih.

Deseta zapoved: Ne razmišljaj, kako boš ponovil še en mandat. Ne postani ujetnik želje, da boš večen. Ne ukvarjaj se s tem, kaj naj bi bilo volilcem všeč, da te bodo spet izbrali.

Predvsem pa pazi, da ne boš kdaj zjutraj stopil pred ogledalo in ugotovil, da si postal bog…