V vrsti eksperimentov so inženirji elektrotehnike in računalništva z univerze v Utahu posneli fotografijo logotipa univerze, črko U, in video animiranega možiclja iz črt, oba prikazana na svetlobni plošči iz LED-diod. Senzor kamere so pritrdili pravokotno na rob pleksi stekla, svetlobno ploščo pa so postavili vzporedno s steklom. Rob stekla so ovili z odsevnim trakom, poroča portal ScienceDaily.

Večina svetlobe s plošče je šla skozi steklo, približno en odstotek pa se je na njem zlomil in šel do senzorja. To pa je bilo ravno dovolj, da računalniški algoritem dekodira posnetek. Posneta fotografija, ki je lahko tudi barvna, ali video imata nizko ločljivost, je povedal vodja raziskave, objavljene v znanstveni reviji Optics Express, Rajesh Manon.

Trenutna ločljivost že zadostuje za uporabo pri senzorjih za izogibanje oviram pri samovozečih vozilih. To tehnologijo pa bi lahko v prihodnosti uporabili tudi za kamere na robovih avtomobilskega vetrobranskega stekla, ki bi zbirale različne informacije. Poleg tega bi lahko že med gradnjo v hišo vgradili varnostne kamere, pri čemer bi kot leče uporabili okna. Ločljivost bi sicer lahko izboljšali z boljšimi senzorji.

Ameriški znanstveniki se nameravajo zdaj posvetiti nadaljnjemu razvoju sistema, vključno s tridimenzionalnimi fotografijami, večjo barvno ločljivostjo ter fotografiranjem v svetlobi, značilni za gospodinjstva.