Pred dobrim desetletjem je Mercator hotel Planinka na Jezerskem prodal primorskemu hotelirju Samu Vodišku, ki pa pod vršaci ni imel pretirane sreče z njegovim delovanjem. Lani je hotel v dokaj slabem stanju kupil postojnski turistični in hotelirski podjetnik Marjan Batagelj in se lotil temeljite prenove poslopja. Ta naj bi bila v grobem končana še letos.

»V hotel bom vložil več kot 2,5 milijona evrov, imel bo 23 sob, v njem pa bo zaposlenih okoli 15 ljudi. Marsikdo bo rekel, da je tak vložek nemogoče povrniti, a mi gradimo z lastnim denarjem, nismo v nobenem primežu in zato bo Planinka taka, da bo v ponos Jezerskemu in Sloveniji. Zaradi njene ponudbe bodo gostje pripravljeni plačati 500 evrov na noč za sobo,« je prepričan Batagelj.

Jezersko po svoji sedanji podobi odstopa od luksuznih pričakovanj, in prav to je ena od prednosti, ki jo vidi vlagatelj iz Postojne: danes mnogi radi plačajo več, da najdejo pravi mir, uživajo res domačo in tudi neoporečno hrano, da živijo v objektu, kjer jih sleherni delček ponudbe opomni na okolje, ki jih obdaja. Razvajanje gostov je po Batageljevem prepričanju tisto, kar prinese zaslužek. Zato bodo skrbeli za gosta od jutra do večera, ponujali dodatne programe, ponudili pristnost in pozornost.