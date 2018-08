Nizozemka je prišla do druge turnirske zmage letos in skupno šeste v karieri po dveh urah in petih minutah igre, za nameček pa je rešila tudi žogico za zmago Halepove. Romunka je še tretjič igrala v finalu Cincinnatija in še tretjič izgubila; lani proti Španki Garbine Muguruza, leta 2015 pa proti Američanki Sereni Williams.

Za Bertensovo je to še deseta zmaga nad igralkami iz najboljše deseterice to sezono, na petem medsebojnem obračunu pa je še drugič premagala Halepovo. Slednja je enostavno v tretjem nizu ostala brez energije. Po napornem urniku na trdi podlagi je zdaj vprašanje, če bo sploh nastopila na turnirju v New Havnu naslednji teden. OP ZDA se namreč začne že čez osem dni.