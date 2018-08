V skupini G8 Tehnološkega parka Ljubljana imamo podjetje, ki mu je uspelo srednji menedžment strgati z verige. To je mlada BioSistemika, ki razvija rešitve za laboratorije in za farmacevtske raziskave ter jih prodaja v več kot 100 držav po svetu. Vodita jo Roswita Hrastnik in Klemen Zupančič. So trdoživi borci in v izrazitem tempu, zato je produktivnost ključna za njihov vzpon.

Podjetja pogosto rastejo hitreje kot njihovi vodje, ki zato nevede dušijo rast. Razmislite, koliko ste v zadnjih letih osebno zrasli vi, koliko pa vaše podjetje. Je razlika, kajne? To blokado je treba odpraviti in poskrbeti, da se vodje iz navadnih koordinatorjev preslikajo v svojo pravo vlogo. Ampak kaj je ta vloga?

Izposodil si bom besede Boruta Potočnika, enega izmed najboljših trenerjev v našem programu TopTech Management, kjer za to vlogo treniramo vodje podjetij G8 – med njimi tudi tri iz BioSistemike. Krovno gledano so vloge naslednje: strateško vodstvo mora določiti, kaj bo podjetje proizvajalo. Operativa mora to proizvajati. Srednje vodstvo pa mora poskrbeti, da se to proizvaja na vse bolj učinkovit način. Torej: strateški vrh = doing right things (delati prave stvari),

Običajna karierna pot vodij je, da so bili del operative in potem dočakali vnebovzetje. Povišani so bili v nebesa, prišli pa so v pekel. Ne pretiravam. Srednji menedžment je »je..na stranka«. Od zgoraj jih nevede tolče vodstvo, od spodaj pa jih pražijo bivši kolegi, s katerimi so bili včasih sotrpini. Težko je biti srednji vodja. Vse slabe novice ter stres z vrha mora prebaviti tvoj lasten žolč, ker če jih prenašaš na ekipo, uničuješ firmo. Zaposlenim se odpusti 100 napak, vodji se ne odpusti niti ena.

Najpogostejša napaka je, da srednje vodje tlačimo v operativo, strateško delo pa naj oddelajo z levo roko, kot da so Mozarti. Recimo že enkrat bobu bob: če nekomu odrediš, da mora biti 20 odstotkov strateški in 80 odstotkov operativen, je rezultat na koncu ta, da je 100-odstotno operativen in 0-odstotno strateški. Ne moreš biti z levo nogo v nebesih, z desno pa v peklu.

Meje

Kje torej potegniti mejo med vodenjem in operativo? Tukaj si bom izposodil besede Sonje Klopčič, še ene najboljših trenerjev v TopTechu: naloga vodje je vodenje ljudi. Torej ne tudi operativa. Ko razumeš to, znaš postaviti meje sebi in drugim. Obvladati pa moraš vsaj tri sloge vodenja, ker se ne vodi vseh ljudi na enak način, po rusko.

BioSistemika je morala zelo hitro ugotoviti, kdo so vodje, ki bodo prevzeli posamezne resorje, in jih poslati skozi črvino. Ta izziv ima mnogo preprek. Prva: mnogi kadri nimajo potenciala za vodenje in iz dobrih strokovnjakov postanejo slabi vodje. Globoko v srcu si želijo nazaj dol. Takšnega človeka morate spustite nazaj, ker trpijo sodelavci, on in še firma. Pazite le, da to naredite na dostojen način. Druga: tiste, ki pokažejo potencial za vodenje, morate hitro podpreti in trenirati, da zasedejo svojo pravo vlogo. Če potenciala ne razvijate, bo ostal za vedno zgolj potencial. Tretja: sedaj pa morate ugotoviti še, kateri vodje so lune in kateri so sonca. Luna sveti le, kadar je zraven sonce, recimo CEO z energijo in poslanstvom, sonce pa sveti samo od sebe. Takšen vodja bo, okrepljen z znanjem in podporo, razvil svoj oddelek in še sorodne oddelke zraven. Ko so na TopTechu sonca predstavljala, kako razvijajo svoje oddelke in svojo ekipo, so CEO zraven ploskali. To je tista kondicija firme, s katero lahko tekmuješ na globalnih trgih.

BioSistemika se je odločila, da bo svoje vodje stalno brusila in jih držala močno povezane navzgor in navzdol. Njihova pilotska kabina ne leti en kilometer pred trupom letala ali celo v drugo smer, kar pogosto vidimo v slovenskih podjetjih. Strateški vrh in srednje vodstvo skupaj dvigujeta produktivnost ter s tem konkurenčnost. V skupini vodij so bili oni najmanjši, ampak so se preostale firme TopTech ogromno naučile od njih. Ali želite tudi vi biti takšna globalno-tehnološka zgodba? Če želite, potem začnite razvijati svoje vodje in osvobodite rast podjetja. Vaše letalo ne bo poletelo, če so vaši vodje zasidrani v tla. Veste, kje nas najdete.

Dr. Jernej Pintar je graditelj tehnološke skupnosti v Tehnološkem parku Ljubljana.