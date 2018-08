1200 metrov dolgo smer, ki velja za eno najslavnejših klasičnih smeri, so prvi preplezali med 4. in 6. avgustom 1938 mojstri vertikale Riccardo Cassin, Ugo Tizzoni in Gino Esposito. Štiriintridesetletni Švicar je zaslovel pred tremi leti, ko je solo (brez varovanja) preplezal severno steno Matterhorna v eni uri in 46 minutah in za 10 minut izboljšal rekord sonarodnjaka Uelija Stecka.

Steck se je lani smrtno ponesrečil med plezanjem na himalajskem Nuptseju. Že leta 2011 je Arnold izboljšal še en Steckov rekord: severno steno Eigerja je po klasični Heckmaierjevi smeri preplezal v dveh urah in 28 minutah, 20 minut hitreje od Stecka. Tik pred lanskim božičem si je Švicar uresničil še eno vročo željo: solo je preplezal zaledeneli slap Beta Block Super v steni Breitwangfluh v Švici. Za 300 metrov dolgo, težko in nevarno smer je porabil eno uro in tri minute plezanja.