Gasilci Gasilske brigade Koper ter prostovoljnih gasilskih društev iz Izole in Kort so sicer iz stanovanja rešili psa in požar pogasili. Poleg tega so preventivno evakuirali vse stanovalce iz objekta ter pregledali in prezračili prostore. Tri osebe so zaradi vdihavanja dima odpeljali v izolsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se lahko vrnili v svoje domove.