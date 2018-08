V Savdsko Arabijo je do četrtka prispelo že več kot 1,6 milijona vernikov. Skupine so bile oblečene v različne barve, da so se ločile med seboj. Za romanje pa se bodo nato preoblekli v preprosta bela oblačila, ki simbolizirajo enakost pred Alahom, versko enotnost in prizadevanje za duhovno prenovo.

Letošnjega romanja se v organizaciji slovenske islamske skupnosti udeležuje 17 romarjev iz Slovenije.

Kljub trajajočemu sporu med regionalnima silama Iranom in Savdsko Arabijo je Rijad tudi letos dovolil, da se romanja udeležijo iranski romarji. Okoli 85.000 Irancev se je že v začetku julija odpravilo na pot, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Prav tako bodo lahko sedemkrat v nasprotni smeri urinega kazalca Kabo obkrožili Katarci, čeprav sta Doha in Rijad lani prekinili diplomatske stike.

Meka je najsvetejše muslimansko mesto, hadž pa eden od petih stebrov muslimanske vere. Koran predpisuje, da mora vsak polnoletni musliman, ki je fizično sposoben in si lahko privošči potovanje, vsaj enkrat v življenju opraviti romanje v rojstni kraj preroka Mohameda.