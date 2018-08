V nedeljo bo povečini sončno, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31, na Primorskem ob šibki burji do 33 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo sončno in vroče. Predvsem v torek popoldne ali zvečer bo nastala kakšna vročinska nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad Alpe. V višinah priteka nad naše kraje topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v Alpah in v notranjosti Hrvaške nastalo nekaj neviht. V Kvarnerju in pod Velebitom bo pihala burja.