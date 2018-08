V ponedeljek zjutraj se je na vstopno stran mejnega prehoda Sočerga z osebnim avtomobilom znamke Audi, nemških registrskih tablic, pripeljal 65-leti državljan Hrvaške. V postopku izstopa so hrvaški varnostni organi ugotovili, da mu je sodišče v Puli odvzelo potni list in izreklo ukrep obvezne vsakodnevne zglasitve na policijski postaji, pri temu pa mu ni bila odvzeta osebna izkaznica, ki je veljaven dokument za prestop državne meje. Po nekaj urah je bil tako po zaključenem postopku izstopa iz Republike Hrvaške v postopku vstopne mejne kontrole v Republiko Slovenijo.

Slovenski policisti so ugotovili, da je zanj razpisan evropski nalog za prijetje, ki ga je po pristojni preiskovalni sodnici izdalo Sodišče v Padovi, in sicer zaradi kaznivega dejanja mednarodnega hudodelskega združevanja, za kar je v Republiki Italiji zagrožena zaporna kazen do 7 let, in kaznivega dejanja pranja denarja, za kar je v Italiji zagrožena kazen do 12 let. Skupno mu torej grozi 19 let zapora.