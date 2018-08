Kitajske oblasti so bile nezadovoljne z risanko Pujsa Pepa, ko so jo spletni uporabniki oblekli v zlate verige, ji v usta narisali »džojnte« in prikazali, da poslušala »odraslo« glasbo. Kitajske oblasti je zaskrbelo, kako bi takšna upodobitev junakinje, ki se je močno razširila po spletu, vplival na mlade kitajske gledalce. Predvsem so se bali, da bodo šaljive upodobitve mlade odmikale od splošnih vrednot, kot so redna zaposlitev, pišejo pri Global Timesu.

V novem animiranem filmu, ki ga pripravljata Alibaba Pitcures, filmski »oddelek« največjega kitajskega internetnega dobavitelja, v sodelovanju s podjetjem Entertainment One (ki ima v lasti pravice za predvajanje Pujse Pepe), naj bi bila njena podoba zopet primerna tudi za občutljive kitajske oblasti. Pepa bo na velikem platnu prikazana kot karakter, ki spodbuja družinske vrednote, podobna tisti pujsi, kot jo poznamo iz britanske risanke.