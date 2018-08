Voznik je na mejni prehod Obrežje pripeljal v nedeljo nekaj po 19. uri. Potem ko sta se s sopotnikom nedostojno vedla, eden od njiju pa je policista tudi napadel, so policisti Postaje mejne policije Obrežje uporabili prisilna sredstva in ju obvladali.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto, so 27-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola oziroma prepovedanih drog odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Odklonil je tudi hitri test in strokovni pregled za ugotavljanje vožnje pod vplivom prepovedanih snovi.

Policisti pa so pri pregledu vozila našli štiri zavoje z okoli 25 grami suhih rastlinskih delcev, po prvih ugotovitvah naj bi šlo za konopljo.

Obema kršiteljema so policisti odvzeli prostost in ju pridržali, izdali so jima tudi plačilni nalog.

Po končani preiskavi ju bodo ovadili na pristojno tožilstvo, so še pojasnili na PU Novo mesto.