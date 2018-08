Jesen bo v BTC City Ljubljana tudi nogometno obarvana, saj bodo odprli Nogometno hišo zabave. Sodobno zabavno-izobraževalno središče bo na enem mestu združevalo zgodovinsko vrednost slovenskega nogometa in skozi napredne, zabavne tehnologije mladim približevalo pomen nogometa za zdrav slog življenja. Osnovni koncept Nogometne hiše zabave bo temeljil na ohranjanju športne in kulturne dediščine slovenskega nogometa.

V okviru hiše bo tudi Slovenski nogometni muzej, kjer bodo na enem mestu predstavljeni najpomembnejša obdobja in uspehi slovenskega nogometa. Glede na to, da se nogometna mrzlica začne že v rosnih letih in da je biti svetovno znan nogometaš velika želja številnih športnih navdušencev, bo veliko prostora namenjenega otrokom. Poudarek bo na programih povečevanja gibalnih sposobnosti in zmanjševanja prekomerne teže mladih, kar je vse večji problem današnjih dni. Posebna pozornost bo namenjena otrokom z omejenimi gibalnimi zmožnostmi, ki se v vsakdanjem življenju nimajo priložnosti srečati z nogometom skozi organizirane nogometne klube in društva.

Dogajanje v hiši bo namenjeno vsem generacijam in različnim profilom prebivalstva. Na eni strani bodo z izobraževalnimi in zabavnimi vsebinami približevali šport mladim generacijam, drugi, kongresni del bo namenjen poslovnim priložnostim podjetij in posameznih poslovnih subjektov. Projekt je podprla tudi krovna nogometna organizacija v Republiki Sloveniji. tj