Varnostnik, ki je bil na dopustu v kraju Punat na otoku Krk, je v ponedeljek rešil in iz morja potegnil Slovenca, potem ko je njun gliser zagorel 1,5 navtične milje od svetilnika Tranjevo v smeri proti Rabu.

Reševal ju je z motornim čolnom, na katerem so bili še njegova soproga in trije otroci.

Kasneje so na prizorišče prispeli še predstavniki luške kapitanije, policije in organizacije za pomoč na morju Sea help, ki so nemudoma pogasili požar tako, da so izvenkrmne motorje dvignili iz morja.