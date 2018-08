V Berlinu danes nastopa polovica od desetih slovenskih predstavnikov, tekmovanje še čaka slovenski favoritinji za visoka mesta Martino Ratej (Kladivar Celje) in Anito Horvat (Velenje). Prva bo v kvalifikacijah meta kopja, kjer ima četrti prijavljeni izid, nastopila ob 13.50, druga pa v drugi skupini polfinala na 400 m ob 19.57.

Triindvajsetletni Filipičevi je po prvem skoku sodnik dvignil rdečo zastavico, zaradi prestopa pa je ostala brez izida tudi po drugem skoku. Tako ji je za dosego uvrstitve na EP preostala le še tretja serija.

Enaindvajsetletna Domjanova je tekmovanje začela z 49,89 m, v drugi seriji pa je vrgla prav tako krepko pod 55 metrsko oznako in nato prestopila ter ostala brez izida. Le nekaj sekund pozneje se je po zaletišču pognala še Filipičeva in sodnik ji je še tretjič dvignil zeleno zastavo in slovenska predstavnica je ostala brez izida. Domjanova je nato v tretji seriji ostala brez izida in skoraj za deset metrov zaostala za svojim izidom sezone (59,45 m), njen državni rekord je na meji 60,11 m.

Ob koncu dopoldneva pa je za tretji slovenski neuspeh poskrbel Rudolf. Še 200 m pred ciljem je bil v položaju, ko bi lahko računal na preboj v polfinale, pred tem pa je bil zelo dolgo na drugem mestu, na koncu pa je v skupini prehitel le Norvežana Markusa Einanuja.

V skupini in tudi skupno je bil najboljši Poljak Adam Kszczot, dvakratni zaporedni evropski prvak na prostem (2014, 2016), trikratni v dvorani, zlat je pa bil že na letošnjem dvoranskem svetovnem prvenstvu, ko je prišel do enajste medalje na velikih članskih tekmovanjih.

»Do 600 je bilo vse videti dobro, nato pa sta šla dva mimo, pa še tretji... Potem pa ni nisem mogel več pospešiti, zaspal sem, ni bilo moči za zadnjih 200 m. Z dvoransko sezono sem lahko pod vodstvom trenerja Milovana Saviča, nekdanjim trenerjem Brigite Langerholc, zadovoljen. Veliko več pa sem pričakoval na prostem, vendar bom še skušal do konca poletja teči čas okrog 1:46,00,« je bil razočaran Rudolf, ki bi moral za preboj v drugi krog teči 1:46,99, čemur se letos še ni približal (1:47,77).

»Letošnja sezona je bila polna vzponov in padcev, slednji se je primeril prav na EP. Očitno se popravljanje tehnike ni preneslo v celoti na tekmo, enostavno ne znam umiriti zgornjega dela telesa, preveč pohitim in se podre celotna tehnika izmeta orodja. Bom pa to bolje pokazala naslednje leto, to je šport, včasih padeš, pa se znova dvigneš. Toda v torek sem na treningu metala prek 55 m,« je zmajevala z glavo Domjanova, ki je še kot najstnica pred dvema letoma v Amsterdamu v svojem prvem nastopu na velikem članskem tekmovanju prišla v finale EP.

»Sem razočarana, vendar skoki sami niso bili slabi in to imam raje, kot da bi na veliki tekmi slabo skočila. Prestopala pa sem zato, ker je bilo vzdušje na stadionu povsem drugačno, kot na manjših tekmah ali treningih. In sem se sicer zelo dobro počutila, vendar zato vsak zalet malo podaljšala in prestopila zaletno desko,« je povedala Filipičeva, ki bi morala za preboj v finale osebni rekord izboljšati za 11 cm, na 6,62 m. Sedaj jo čakajo trije izpiti na fakulteti za farmacijo, naslednje leto pa praksa in magistrska naloga.