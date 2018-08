To še posebno velja za naslednjih šest zasebnih domovanj, ki so jih stanovalci z mačjimi prijateljicami uredili tako, da so prilagojena njihovim posebnim potrebam, vključno z dvignjenimi prehodi, stopničasto pritrjenimi policami za skakanje in diskretnimi vhodi v prostore. Oglejmo si, kako je v njih poskrbljeno za mehke kosmatinke.

Hiša v Seulu (OBBA) Hiša, ki jo je projektiral arhitekturni studio OBBA, ponuja več neobičajnih detajlov, ki bi jih težko vključili v običajno stanovanje. Med najbolj opaznimi je lastnikovi mački namenjeno stopnišče in »podstrešje«. Kar je na prvi pogled videti kot polica, je pravzaprav ozko stopnišče za mačko, ki se vzpenja nad glavnim vhodom in stopnicami. Na koncu mačjega stopnišča je urejeno dovolj udobno ležišče, iz katerega lahko kosmatinka spremlja, kako njeni ljudje prihajajo v hišo in odhajajo iz nje. Mačka se redno vzpenja do svojega prostorčka, se tam igra in opazuje vhod v hišo, je povedal arhitekt.

Mačja hiša (Key Operation) Ker so lastniki Mačje hiše želeli, da se lahko njihova mačka neovirano giba med prostori, je tokijska hiša urejena tako, da se kosmatinka po poličkah povzpne po zidu, kjer so majhne odprtine – prehodi med sobami. Tako lahko hišna ljubljenka brez težav obiskuje hišne prostore, ne da bi ji morali stanovalci posebej odpirati vrata.

Annis Road (Scenario Architecture) Stena kuhinje v tej londonski hiši ne sega povsem do stropa, tako da je tam dovolj prostora za mačjo hojo. Arhitekturni studio Scenario Architecture je projektiral prehod za mačko tako, da se nadaljuje skozi hodnik in skozi odprtino pod stropom vodi v prostor, kjer ima hišna ljubljenka svoje stranišče. Mačka svojo »potko« veliko uporablja, še posebno takrat, ko v hišo pridejo gostje. Od tam lahko namreč varno opazuje pritličje in ocenjuje prišleke, pravi arhitekt.

House-Is (Do Do) V hiši, ki jo je projektiral arhitekturni studio Do Do, je v pritličju urejen delovni prostor za naročnika, grafičnega oblikovalca. Bela polica pod vrhom prostora služi kot dvignjeno sprehajališče za domačo mačko ter vodi do kvadratne odprtine v stopniščni ograji. Skoznjo lahko mačka neovirano vstopa in izstopa v prostor. Kot so povedali v studiu, si je mačji lastnik želel ustvarjalnega okolja tako zase kot za svojo ljubljenko, kar so jima v tej hiši v bučnem tokijskem okolišu tudi omogočili.

Od znotraj navzven (Takeshi Hosaka Architects) Japonski arhitekturni studio je mačkam prijazno hišo zasnoval tako, da je zunanjost prenesel v notranjost. Bivalni prostori so urejeni v osrčju stavbe, ki jo obdaja zunanji »ovoj«. Vrsta odprtin v obodu hiše omogoča, da v prostor med obema strukturama prodirajo svetloba, veter in tudi dež. Projekt te prav posebne hiše je zasnovan na ideji, naj ljudje in mačke živijo v isti hiši, ne pa da morajo mačke živeti v hiši, ki je urejena za ljudi. Ideja se je razvila v koncept hiše, v kateri se človeški in mačji stanovalci počutijo tako, kot da bi živeli na prostem.