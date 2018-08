Trije mrtvi v prometni nesreči v Šikolah pri Ptuju

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na glavni cesti Slovenska Bistrica - Ptuj, v Šikolah, pred odcepom za Rače, so umrle tri osebe, še vsaj dve pa naj bi bili poškodovani, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Na kraju nesreče so gasilci, reševalci in policisti.