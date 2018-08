Mariborsko sodišče je Škoberneta obsodilo, da naj bi maja 2007 na sojenju Milanu Maričiću, ki ga je leta 2000 sam obsodil na 13 let zapora zaradi umora, krivo izpovedal, da je v Celju večkrat sodil tudi Tomažu Račiču in ga tudi obsodil.

To se je pozneje izkazalo za neresnično, saj je omenjeni primer zastaral in sodišče je izdalo zavrnilno sodbo. Škoberne se je branil, da ni nikoli v takšni obliki dejal, da je Račiča obsodil, ampak da misli, da ga je obsodil. Nekdanji sodnik je zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče vložil zato, ker je menil, da to, kar mu očita tožilstvo, sploh nima znakov kaznivega dejanja krive izpovedbe. S tem so se vrhovni sodniki strinjali in Škoberneta oprostili.

Škoberne je sicer moral v začetku leta 2015 na prestajanje zaporne kazni na Dob, potem ko je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču na pet let zapora obsojen zaradi prejemanja podkupnine. Med prestajanjem so mu obe kazni združili, konec letošnjega februarja pa so ga po več kot polovici prestane kazni pogojno izpustili na prostost. Kot je po odločitvi vrhovnega sodišča za Večer povedal Škoberne, je težko reči, koliko od polletne kazni je dejansko prestal v zaporu, napovedal pa je tudi odškodninsko tožbo.