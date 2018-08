V vozilu s francosko registracijo, ki ga je vozil 26-letni Portugalec, so policisti našli v pulover zavite tri vrečke z belo praškasto snovjo. Sumijo, da gre za t. i. speed, vsega skupaj pa je bilo 180 gramov.

Pri sopotniku, prav tako Portugalcu, so našli manjšo stekleničko z neznano snovjo, za katero je lastnik povedal, da gre za t. i. posiljevalsko drogo. Francozinja je imela pri sebi tri manjše plastične vrečke, v katerih je bila najverjetneje konoplja. Policisti so našli tudi mlinček za mletje konoplje in tehtnico ter škatlico s psihocybin gobicami. Podobne prepovedane droge so našli tudi v predalu zadnjih vrat avtomobila, vse skupaj je je bilo 55 gramov.

Naštete prepovedane droge so policisti tujcem zasegli in jih poslali na analizo. Če se njihovi sumi, da gre za prepovedane droge, potrdijo, bodo kazensko ovadeni, so še sporočili s PU Maribor.