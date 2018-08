V boju za veliki finale so že v uvodu ušli Švicar Michael Schmid, Italijan Martino Goretti in Nemec Lars Wichert ter si priveslali prva tri mesta in boj za odličja.

Hrvat je v drugem delu dobil boj z Grkom Spiridonom Giannarosom za četrto mesto, Rus Jurij Ščelokov je vseskozi veslal v ozadju.

Iz prvega polfinala so se v boj za kolajne prebili Britanec Samuel Mottram, Madžar Peter Glambos in Hrvat Luka Radonić. V malem finalu pa bodo ob Hrvatu iz te skupine nastopili še Belgijec Ruben Somers, Francoz Thibault Colard in Portugalec Dinis Costa.

V nedeljo, zadnji dan veslaškega EP, bo v finalu C nastopil tudi slovenski lahki dvojni dvojec z Markom Bolho in Jako Malešičem.