Približno 16 kilometrov južno od priljubljenega obmorskega letoviškega mesta Ostende so odkrili skrito plažo, ki bi bila idealna za njihove potrebe. Na njihovo presenečenje pa je flamska naravovarstvena agencija zavrnila vlogo za registracijo nove nudistične plaže. Naravovarstveniki so se namreč zbali, da bi morebiten seks med sipinami prestrašil škrjanca, redko zaščiteno ptico, ki domuje tam. In bi plašen ptič odletel drugam. »Zaradi teh ’stranskih’ aktivnosti bi škodo morebiti utrpele tudi sipine,« je v svoji zavrnilni odločbi zapisala agencija. Steve Vandenberghe, župan mesteca Bredene, kjer je ta čas edina belgijska nudistična plaža, je podvomil o smiselnosti kompromisne rešitve, da bi se gnezdišča redkega škrjanca zaščitila z ograjo. »Bodeča žica zoper nudista. Pf. Kakor da goli človek ne more prečkati bodeče žice,« ga je citiral časnik The Guardian. Po letih zatona je nudizem v Belgiji ponovno v porastu. Kar pol milijona državljanov vsakoletno izvaja raznotere nudistične aktivnosti. Belgijsko naturistično združenje šteje 8200 ljudi, ki so včlanjeni v 17 oddelkov in klubov. Večina je stara med 30 in 40 let. Med neregistriranimi nudisti pa jih je nemalo takšnih, ki jim je fetiš prepuščati se nič kaj prikritim spolnim užitkom na plaži. »To nima ničesar z naturizmom,« je ogorčen Koen Meuleman, predsednik združenja. »Za nas to niso pravi nudisti.«