Vpliv vročine na pojav belega dima

Najnovejše raziskave, ki jih, kakopak, ponuja splet, kažejo na to, da je vpliv vročine na delovanje naših možganov znaten. Znatnejši, kot smo to domnevali doslej. Vročina daleč najbolj vpliva na naše sposobnosti sprejemanja dobrih odločitev. Študije kažejo na to, da vroče podnebje slabša naše zmožnosti za sprejemanje kompleksnih odločitev, hladnejša klima pa na to sposobnost naših sivih celic praktično nima nobenega vpliva. Morda od tod to naše večno hrepenenje po raznih skandinavskih modelih. Oni že vedo, so na hladnem in trezneje razmišljajo. A tudi to se spreminja. V Slovenijo je te dni prišla tako imenovana skandinavska tropska fronta, temperature so se dvignile nad 36 stopinj in možgani se nam kisajo. Ergo – poprej omenjene študije torej niso nič novega, vsi vemo, da se možgani na vročini kisajo.