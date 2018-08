»V redu sem, priznam pa, da malce v šoku. Z Alešem Gorzo sva stala ob progi in snemala fante. Bila sva dva metra narazen, okoli naju ni bilo nikjer vidne nobene luknje. Čez čas sem naredil le korak v stran in takrat se mi je vdrlo. Sprva do ramen, dokaj hitro pa sem padel globlje v razpoko. Ostali so takoj sprožili reševalno akcijo, z njimi sem bil stalno na radijski zvezi, seveda pa občutek ni bil prijeten. Na srečo je vse ok in bomo normalno nadaljevali s snežnimi pripravami,« je povedal Pen, ki je utrpel le nekaj površinskih prask in je sam odsmučal v dolino.

Smučarska zveza Slovenije se iskreno zahvaljuje vsem reševalcem in trenerjem ter ekipam, ki so pomagale pri uspešnem reševanju. Smukaška ekipa bo v Italiji ostala še dva dni, konec meseca pa se odpravlja na priprave na južno poloblo.