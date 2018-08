Na političnem parketu je znova vladal ameriški predsednik Donald Trump. V sredo je namreč odjeknila novica, da njegova administracija pripravlja nov predlog carinskih dajatev na kitajske izdelke. Prvotni predlog o 10-odstotnih dajatvah na okoli 200 milijard dolarjev blaga, ki ga Kitajska letno izvozi v ZDA, naj bi Trump želel dvigniti na kar 25 odstotkov. To se je močno odrazilo na azijskih trgih, kjer smo v zadnjih dneh spremljali večodstotno razprodajo delniških trgov. Največje izgube so seveda utrpele kitajske delnice in tudi nekatere azijske valute.

Za zanimivo dogajanje v gospodarskem sektorju so v sredo poskrbeli v Tesla Motors. V preteklem četrtletju je proizvajalec električnih vozil ustvaril 717 milijonov dolarjev izgube, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju lani. Gre za že sedmo zaporedno četrtletje, da je družba na izgubi. Prihodki so se na drugi strani okrepili za 44 odstotkov in dosegli 4 milijarde dolarjev. Elon Musk je ob predstavitvi rezultatov povedal, da so pri Tesli v preteklem mesecu dostavili 40.740 vozil, julija lani pa je bilo dostavljenih zgolj 22.000 vozil. Ob doseženem mejniku pet tisoč vozil model 3 je Musk povedal, da načrtujejo do konca avgusta izdelati šest tisoč vozil model 3 na teden, kar pomeni 50.000 do 55.000 vozil model 3 v naslednjem četrtletju. Hkrati družba ostaja na dobri poti, da doseže načrt izdelave 100.000 vozil model S in X v letu 2018. Vlagatelje je navdušil tudi podatek, da so se pri vodstvu odločili za novo znižanje ocene stroškov investicij. Te naj bi po novem v letošnjem letu znašale 2,5 milijarde dolarjev. Po objavi podatkov so se delnice družbe Tesla izven rednega trgovanja okrepile za slabih 10 odstotkov.

Večina vlagateljev je ta teden težko pričakovala poslovne rezultate družbe Apple. Kljub temu da je za podjetje tretje poslovno četrtletje običajno težavno, so pri tehnološkem gigantu presenetili. Dobiček na delnico je dosegel 2,34 dolarja (pričakovano 2,18 dolarja), prihodki pa so dosegli 53,3 milijarde dolarjev (pričakovano 52,31 milijarde). Prodali so 41,3 milijona pametnih telefonov iphone, kar je 300.000 več kot v enakem obdobju lani. Trg je sicer pričakoval okoli 300.0000 več prodanih telefonov, a pa je količinsko nižjo prodajo nadoknadila povprečna cena prodanega telefona. Ta je namreč dosegla 724 dolarjev, medtem ko so vlagatelji pričakovali 699 dolarjev. Povprečna cena prodanega telefona se je tako v primerjavi z lanskim letom zvišala za kar 118 dolarjev. Tako ne preseneča, da je delnica Apple izven rednega trgovanja poskočila za okoli štiri odstotke in tako dodala še nekaj dodatnih milijard tržne kapitalizacije tehnološkemu gigantu.