Hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić je po današnjem podpisu pogodbe pojasnil, da je šlo za sporno zemljišče, za katero ni bilo lastniških dokazov o resničnem lastniku. Cimos se je odločil, da bo zemljišče kupil. Na ta način so zemljišče legalizirali in ga bodo uporabili za razvoj družbe, je Marićevo izjavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Marić je tudi spomnil, da so pred letom dni skupaj s kolegi s slovenskega ministrstva za gospodarstvo omogočili italijanskemu strateškemu partnerju vstop v Cimos in s tem zastavili predpogoje za današnjo pogodbo. Kot je dodal, so rešili 1300 delovnih mest ter omogočali 20 milijonov evrov vlaganj do leta 2020.

Predsednik uprave italijanske družbe TCH Cogeme, ki je lastnica Cimosa, Gino Berti je ocenil, da je današnja pogodba zelo pomembna za podjetje. Napovedal je, da ni več ovir za vlaganja v Cimos na Hrvaškem ter da bodo v sredo sprožili večfazni investicijski načrt, ki bo tekel naslednja tri leta. Povedal je, da nameravajo v vse faze proizvodnje vložiti več kot 20 milijonov evrov ter odpreti tudi nova delovna mesta.

Cimos je lani kupila družba TCH Europe, ki je del italijanskega sklada Palladio Finanziaria, za 110.000 evrov ob jamstvih, da bo poplačala 110 milijonov evrov dolgov družbe, ki ima sedež v Kopru, podjetja pa v BiH, Srbiji in na Hrvaškem. Na Hrvaškem so Cimosova podjetja v Buzetu, Roču in Labinu.