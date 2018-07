Ana Velenšek, ki se nekako še vedno vrača po poškodbi v olimpijski sezoni 2016, ki jo je nagradila z olimpijskim bronom, je z uvodom v olimpijske kvalifikacije za Tokio 2020 v Zagrebu dokazala, da bo tudi v Deželi vzhajajočega sonca nanjo moč računati. V najtežji ženski kategoriji, kamor je prestopila po igrah, se je tokrat v hrvaški prestolnici suvereno prebila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Pot do borbe za zlato je bila za 27-letno borko Sankakuja izjemno težka. Najprej sta ena za drugo padli Nemka Carolin Weiss in Larisa Ćerić iz BiH, ki sta lani osvojili bron na evropskem prvenstvu, nato še lanska evropska prvakinja Belorusinja Marina Sluckaja. Finalna nasprotnica je bila nosilka 19 zlatih odličij z afriških prvenstev in afriških iger Tunizijka Nihel Šejk Ruhu.

Velenškova je dokazala, da v najtežji ženski kategoriji kilogrami niso odločilni. Pomanjkanje teže je v dvoboju s Tunizijko nadomestila s hitrostjo in gibljivostjo. Tekmico je utrudila do te mere, da je v zadnji minuti izvedla tehniko, v kateri je tekmici ujela roko v položaj za lomljenje in slednja se je bila prisiljena predati.