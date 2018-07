Sodniki v Kairu so predhodno odločitev v sojenju, ki je del procesa proti 739 obtoženim, danes napotili na velikega muftija kot najvišjo pravno avtoriteto v državi, da poda svoje mnenje, kot to zahteva egiptovska zakonodaja. Njegovo mnenje ni obvezujoče in ponavadi potrdi sodbo sodišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče bo po poročanju državne egiptovske televizije končno sodbo izreklo 8. septembra. Med obtoženimi, ki so obsojeni na smrtno kazen z obešanjem, sta tudi vodilna člana Muslimanske bratovščine Esam al Erian in Mohamed al Beltagui.