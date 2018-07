Jezik in družbena neenakost: Metka je študentka in to bi rad postal tudi Janez

Zadnja dva meseca beremo in poslušamo o (gotovo) dobronamernem ukrepu nekaj ljubljanskih fakultet, ki so se odločile, da bodo v svojih internih aktih namesto za slovenščino do zdaj običajnega moškega slovničnega spola, ko gre za izraze, ki se nanašajo na pripadnike obeh bioloških spolov, raje uporabljale ženski slovnični spol. Nočem se opredeliti do upravičenosti, smotrnosti in/ali smiselnosti takega ukrepa in nikakor nočem posegati v avtonomijo posamičnih fakultet ter njihovih organov upravljanja. Vendar pa je glede na vse javne objave njihov ukrep že zdavnaj prešel fakultetne okvire in postal del obče slovenske jezikovne debate.