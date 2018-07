Delovanje EU v smeri vrednot v Evropskem parlamentu vodilne Evropske ljudske stranke se je po Kučanovem mnenju pokazalo ne samo pri Kataloniji, temveč tudi v drugih primerih, s katerimi se je v zadnjem obdobju soočila EU. Pri tem je navedel tako primer Poljske in Madžarske kot arbitražnega reševanja slovensko-hrvaškega spora o meji.

»Je vladavina prava ena temeljnih vrednot, ki jih mora varovati EU, ali ne? Ne glede na to, komu je to pogodu ali ni. In spet vprašanje, predsednik hrvaške vlade je član ljudske internacionale. Gre za neko naklonjenost, ki je očitna v tem odnosu,« je dejal.

»Se pravi EU in (predsednik Evropske komisije Jean-Claude) Juncker se postavita na stališče, da je to dvostranski problem.« To je bil dvostranski problem le do arbitraže. "Arbitraža je bila na podlagi tega, kar je zahtevala in kar sponzorirala sama EU. In potem ena stran s tem ni zadovoljna, in ti rečeš, da je to dvostranski problem," je še opozoril Kučan.