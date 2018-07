Volilne projekcije sicer kažejo vodstvo Kanove stranke, a veliko večje, kot so napovedovale ankete pred volitvami, ki so nakazovale tesno tekmo med Kanovo stranko in vladno Pakistansko muslimansko ligo - Navaz (PML-N) bivšega premierja Navaza Šarifa, ki vodi vlado od leta 2013.

Potrebovali bodo koalicijskega partnerja »Bili smo uspešni, dobili smo mandat,« je dejal 65-letni Kan v neposrednem televizijskem prenosu. Po pričakovanjih sicer stranki ne bo uspelo dobiti večine, tako da bo potrebovala koalicijskega partnerja. Volitve je označil za najbolj transparentne in poštene v zgodovini države ter zagotovil, da bo preiskal vse navedbe o nasprotnem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz stranke PML-N, ki jo po lanski odstavitvi zaradi korupcije Navaza Šarifa sedaj vodi njegov brat Šahbaz Šarif, kot tudi iz Pakistanske ljudske stranke (PPP), ki se ji obeta tretje mesto, so pred tem sporočili, da so opazovalci volitev njihove kandidate pregnali z volišč in da niso smeli biti navzoči pri štetju glasov. Obe stranki sta napovedali, da ne bosta priznali rezultata volitev.

Tekmece pozval, naj se mu pridružijo pri razvoju Pakistana Kan, ki je v televizijskem nagovoru znova obljubil oblikovanje države blaginje, je tekmece pozval, naj se mu pridružijo pri razvoju Pakistana. Obljubil je, da bo v pogovorih z Indijo skušal najti rešitev za sporno pokrajino Kašmir ter da se bo v državi spopadel s korupcijo, ki »državo razjeda kot rak«. Zavzel se je tudi za uravnotežene odnose z ZDA, ki bodo koristili obema državama. Kan je zmago svoje stranke razglasil nekaj ur po tem, ko so njegovi podporniki na ulicah že množično slavili zmago.

Nenavadna zamuda pri objavi rezultatov Nenavadna zamuda pri objavi rezultatov, ki jo volilna komisija opravičuje s tehničnimi težavami, in nepričakovana velika prednost Kanove stranke je sicer še dodatno podžgala strahove, da volitve niso bile poštene. Resni dvomi v nepravilnosti so bili prisotni že med predvolilno kampanjo zaradi pritiskov in vmešavanja vplivne vojske predvsem proti vladni stranki PML-N v korist Kana. Ob vladni stranki se je tudi več drugih strank ter velikih medijev zadnje mesece pritoževalo, da so tarče pritiskov, cenzure in groženj, ki so jih nekateri primerjali kar s »tihim državnim udarom«. Vojska, ki je državo vodila več kot pol njene zgodovine in Kan so obtožbe zanikali. Mediji so v svojih projekcijah po zaprtju volišč napovedali zmago Kanove stranke, ki naj bi dobila najmanj 100 poslancev v spodnjem domu parlamenta, kar je veliko več kot vladna stranka. Za oblikovanje vlade sicer potrebuje 137 poslanskih mandatov.