Tiskovni predstavnik civilne garde v Španiji je povedal, da je v zgodnjih jutranjih urah okoli 400 migrantov uspelo vdreti v Španijo. Po njegovih navedbah so ti »kar naenkrat« začeli plezati čez ograjo, prekrito z majhnimi rezili. Nekateri izmed njih so policiste napadli še z živim apnom, ki so ga s seboj nosili v vedrih in steklenicah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več policistov naj bi bilo poškodovanih Kot poročajo španski mediji, naj bi na špansko ozemlje vdrlo med 450 in 600 migranti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V incidentu je bilo po navedbah AFP poškodovanih »več kot deset« policistov, štirje izmed njih so morali zaradi opeklin na obrazu in rokah poiskati pomoč v bolnišnici. Tiskovna predstavnica Rdečega križa Isabel Brasero je medtem povedala, da je humanitarna organizacija oskrbela 30 migrantov, 11 izmed njih pa so na šivanje in zaradi morebitnih zlomov odpeljali v bolnišnico. Noben izmed naj sicer ne bi bil huje poškodovan.