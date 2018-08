Ameriški igralec Robert Urich je nekoč dejal, da se lepa zunanjost začne od znotraj. Ob predanosti zdravemu in aktivnemu načinu življenja Herbalife Nutrition sponzorira več kot 190 vrhunskih dogodkov, ekip in športnikov po vsem svetu, vključno z več kot 70 vrhunskimi športniki in ekipami iz Evrope. Med drugim tudi Dejana Zavca, nekdanjega boksarskega prvaka in slovenskega vrhunskega športnika. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na večletno sodelovanje z enim najboljših nogometašev na svetu, Cristianom Ronaldom, čigar uradni prehrambni sponzor je Herbalife in ki že več let deluje kot ambasador linije CR7 za energijo in kondicijo. Tudi Damir Džumhur, tenisač, ki je trenutno na 23. mestu na svetovni lestvici ATP, je potrdil vrhunsko kakovost in koristne učinke izdelkov Herbalife, zlasti izdelkov iz linije, izrecno namenjene športnikom.

Herbalife Nutrition poudarja moč sodelovanja, zato je podjetje v letih 2012 in 2013 postalo naslovni sponzor četrtfinalistov in polfinalistov španske košarkarske lige ACB, italijanskega olimpijskega komiteja, italijanske plavalne zveze, francoske odbojkarske zveze in ženske ekipe Atletico Madrid. Herbalife Nutrition je tudi predstavitveni sponzor in uradni prehrambni partner nogometnega kluba Los Angeles Galaxy.

Herbalife Nutrition podpira svet, v katerem ima vsak otrok enake možnosti za dostop do zdrave prehrane. Fundacija Herbalife Nutrition Foundation (HNF) je ameriška neprofitna organizacija kategorije, namenjena zagotavljanju prehrane in izobraževanj o prehrani otrokom po svetu. Fundacija HNF podpira več kot 130 programov, ki vsak dan skrbijo za zdravo rast in razvoj otrok, ter je predana zagotavljanju dobre hrane in svetlejše prihodnosti otrokom. HNF pogosto podpira tudi reševanja ob naravnih nesrečah.

