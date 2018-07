»Cilj mora biti takšen, da odpravljamo medsebojne carine in zmanjšamo ovire tri trgovinski menjavi, ne pa da ustvarjamo nove,« je v sporočilu zapisalo združenje nemške avtomobilske industrije VDA. S tem so se odzvali na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa o višjih carinah na vozila, uvožena iz EU.

»Vzajemni ukrepi bodo imeli negativne posledice na zaposlovanje in investicije na obeh straneh Atlantika,« so še poudarili. Izpostavili so še, da je nemška avtomobilska industrija s proizvajalci, kot so BMW, Mercedes in Volkswagen, pomembna tudi za ameriško gospodarstvo. Nemški proizvajalci namreč v ZDA proizvedejo več kot 800.000 vozil letno in tam zaposlujejo 118.000 ljudi.

V ZDA bosta sicer v sredo na pogovore s Trumpom odpotovala predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström.